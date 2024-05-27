«القومي لحقوق الإنسان»: همجية إسرائيل في غزة تجاوزت انتهاك القانون الدولي

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة الاستمرار في الحوار والتعاون لتعزيز حقوق الإنسان في منطقتنا العربية، من خلال منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتتمثل في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب، وكذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العربية.

حقوق الإنسان أساس العدالة والأمان

وأضافت «خطاب»، في بيان، اليوم الاثنين، أن حقوق الإنسان هي الضوابط والمعايير والحاجات الأساسية التي لا يمكن للبشر العيش عيشة طبيعية كريمة بدونها، مشددة على أن حقوق الإنسان أساس العدالة والأمان على وجه الأرض، وأن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها في القمة العربية 30 بتونس 2019 تجسد الرغبة في تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية والارتقاء بها.

وأشارت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى دور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل على تعزيز التعاون العربي المشترك بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي أنشئت طبقا لمبادئ باريس، وكذلك المرصد العربي الذي يعمل على رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، من خلال العرض والتحليل لتطورات حقوق الإنسان في العالم العربي في جوانبها السياسية والتشريعية والاقتصادية.

حرب إبادة جماعية

وشددت خطاب على أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية وتجويع ضد المواطنين الأبرياء العزل من النساء والعجزة والأطفال، حتى أصحاب الإعاقات، وكذلك المستشفيات، ودور العبادة والمدارس والجامعات في غزة تتجاوز كافة الأوصاف غير القانونية أو الأخلاقية، مؤكدة أن الأعمال الهمجية التي ترتكبها إسرائيل في كل وقت أصبحت أكبر من انتهاك للقانون الدولي والإنساني، وبلغت من الهمجية مبلغا يتجاوز الفشل الأخلاقي إلى ما هو أكثر من ذلك.