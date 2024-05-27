شكري: نرفض محاولات إسرائيل عرقلة المساعدات إلى غزة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها تجاه المدنيين في غزة لا سيما مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا رفض القاهرة محاولات إسرائيل عرقلة المساعدات إلى غزة، من خلال سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حسب ما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف شكري خلال لقائه المفوض الأوروبي، أنّه يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة التجويع، وتوفير البيئة الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية في غزة، ويؤكد أهمية استمرار الاتحاد الأوروبي في دعمه للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها.