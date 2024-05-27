رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

شكري: نرفض محاولات إسرائيل عرقلة المساعدات إلى غزة

كتب:

هانى حسن
12:13 م | الإثنين 27 مايو 2024
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها تجاه المدنيين في غزة لا سيما مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا رفض القاهرة محاولات إسرائيل عرقلة المساعدات إلى غزة، من خلال سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حسب ما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف شكري خلال لقائه المفوض الأوروبي، أنّه يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة التجويع، وتوفير البيئة الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية في غزة، ويؤكد أهمية استمرار الاتحاد الأوروبي في دعمه للسلطة الفلسطينية حتى تتمكن من مواصلة الاضطلاع بمهامها. 

اقرأ المزيد:

«شكري» يتوجه إلى باريس للمشاركة في اجتماع «فرنسي - عربي» لوقف إطلاق النار بغزة

شكري: الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية وراء زيادة الهجرة غير الشرعية

«القاهرة الإخبارية»: بلينكن يبحث مع وزير الخارجية المصري منع توسع الصراع في غزة

وزير الخارجية المصري يطالب نظيريه الإيراني والإسرائيلي بممارسة أقصى درجات ضبط النفس
بقلم هانى حسن