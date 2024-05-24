«شكري» يتوجه إلى باريس للمشاركة في اجتماع «فرنسي - عربي» لوقف إطلاق النار بغزة

توجه سامح شكري وزير الخارجية صباح اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في اجتماع وزاري يضم وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات مع الرئيس الفرنسي، بحسب بيان وزارة الخارجية.

تنسيق مع الوزراء العرب لوقف إطلاق النار في غزة

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن زيارة سامح شكري وزير الخارجية، تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلاً عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل منذ 7 أكتوبر الماضي تسببت حتى الآن في استشهاد واصابة قرابة 120 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية.