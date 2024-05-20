شكري: الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية وراء زيادة الهجرة غير الشرعية

تناول وزير الخارجية سامح شكري، ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في هذا الصدد، قائلا: «نتطلع بهذا الأمر من منطلق المسؤولية القانونية تجاه المعاهدات التي نحن طرف فيها ومن منطلق اهتمامنا برعاية المصالح الأوروبية لشركائنا».

وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إنّ جائحة كورونا وما أتت بها من ضغوط اقتصادية ثم الحرب الأوكرانية وبعدها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان لهم واقع على الاقتصاد المصري وضغوط أخرى اقتصادية ربما دفعت بعض المصريين إلى الانتقال لأماكن أخرى.

وأضاف: «نعمل مع شركائنا لتجاوز هذه الأزمات، وإيجاد الوسائل للتحكم في مسألة الهجرة غير الشرعية»، متمنيا تلقي مزيد من الدعم سواء في إطار العلاقات الثنائية أو الاتحاد الأوروبي، مشددا على انفتاح مصر على التعاون وتعزيز القدرات مع مختلف الشركاء.