«العامة للمرافق» تبحث مع «القابضة للمياه» تطبيق الحد الأدنى للأجور

عقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا موسعا مع النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات .

النقابة العامة للمرافق العامة

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الاجتماع بحث مطالب العاملين بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بمراعاة الدرجات الوظيفية، وصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش، في إطار جهود النقابة العامة للمرافق العامة لتحقيق مطالب العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد «فؤاد» أن تطبيق الحد الأدنى للدرجات الوظيفية هو حق أصيل لمراعاة الأقدميات وعدم التساوي بين العاملين بمختلف درجاتهم بما يحقق العدالة الوظيفية و الاجتماعية بين العاملين.

كما شدد على أنه من حق العامل الحصول على مكافأة في نهاية خدمته التي أمضاها عبر سنوات طويلة من الجهد والعرق، تكريما له على ما قضاه خلال فترة عمله، وإعانة له على الظروف المعيشية الراهنة، ووفقا لما هو متبع بكافة الشركات والمؤسسات الوطنية.

تطوير منظومة المياه والصرف

وقال إنّ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بقيادة المهندس ممدوح رسلان استطاعت أن تحقق النهضة والتنمية المنشودة بكافة قطاعاتها وعززت من تطوير منظومة المياه والصرف على مستوي الجمهورية، بأعلى معدلات إنجاز غير مسبوقة للمشروعات القومية، ما ساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة .

ومن جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مطالب العاملين موضوعة بعين الاعتبار وقيد النظر باستمرار وفي المقام الأول، واعدا بدراسة مطلب النقابة العامة للمرافق والخاص بصرف مكافأة نهاية خدمة للعاملين المحالين للمعاش تقديرا لخدمتهم.

وكشف رسلان أنه سيعلن عن نتيجة الدراسة، واتخاذ إجراءات تسعد العاملين بشأن مكافأة نهاية الخدمة قبل نهاية العام الجاري، لافتا إلى أنه يجرى بحث ودراسة عدد من المطالب وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة والتي باتت على وشك الانتهاء لأنه مطلب ضروري وحق لجميع العاملين في ظل الظروف الراهنة، وتقديرا لمجهوداتهم وإسهاماتهم في النهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقدم فؤاد درع التكريم من النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة إلى رئيس القابضة للمياه تقديرا لجهوده، وحرصه لدعم ورعاية العاملين وتوجيهاته بعمل حوار مجتمعي بين أطراف العمل.