النقابة العامة للمرافق: مشروع رأس الحكمة يعكس جهود الحكومة لتحقيق التنمية

أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، أن إعلان الحكومة أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، يعكس وجود جهد حقيقي من الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية، والعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتحسين الوضع الاقتصادى للبلاد.

توفير فرص العمل

وأضاف فؤاد، إلى أن دخول هذه الاستثمارات يوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويدعم خطة الدولة في مواجهة البطالة وتشغيل الشباب، كما أنها تساهم في خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية، لافتا إلى أن نجاح الدولة لعقد صفقات يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصرى، وقدرته على تخطى.

مشروع رأس الحكمة

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، والتى حددها المُخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعب، إلى أن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.