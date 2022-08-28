لقاء عمالي «مصري بحريني» في النقابة العامة للمرافق لتبادل الخبرات

أكد المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق عمق العلاقات النقابية والعمالية بين النقابة العامة، وقيادات عمال البحرين، مؤكدا أنّ تبادل الزيارات والخبرات بدأ بزيارة وفد النقابة مؤخرًا إلى المملكة، والتي كانت «النواة» في التعاون، والتنسيق في كل المحافل العربية والدولية من أهل خدمة مصالح عمال البلدين الشقيقين.

تعزيز العلاقات الثنائية بين النقابتين

وبحسب بيان صادر اليوم عن النقابة العامة للعاملين بالمرافق، فإن فؤاد رئيس النقابة رحب خلال استقباله، مساء أمس السبت في مقر النقابة العامة، لوفد من الاتحاد الحر لنقابات العمال في البحرين برئاسة يعقوب يوسف، وأيمن سلمان نائب رئيس الاتحاد للعلاقات العربية والدولية، إذ شارك في اللقاء أحمد فهمي نائب رئيس النقابة العامة للعلاقات العربية والدولية، ورضا الدغيدي أمين صندوق النقابة.

الزيارات المتبادلة بين الجانبين

وأكد يعقوب يوسف، عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وأنّ مثل هذه الزيارات المتبادلة بين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والنقابة العامة، تأتي في إطار تجسيد التعاون وتنسيق المواقف التي تخدم الصالح العام للبلدين وعمالهما وتبادل الخبرات بين الحركة النقابية؛ دعم وتطوير الأداء العمالي والنقابي والمساهمة في تقوية الجسد النقابي العمالي العربي، وبما يعزز التعاون المشترك وتفعيل التواصل من أجل حركة نقابية متميزة وقادرة على المساهمة في بناء الأوطان.

وأضاف أنّ عمال البلدين تجمعهما علاقات تاريخية ساهمت في تعزيز وتوحيد المواقف والرؤى النقابية في القضايا العربية والدولية المشتركة، والتي يلمسها الجميع على كل مستويات العلاقات بين البلدين.