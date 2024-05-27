تقديم خدمات لـ11 ألف سيدة في اليوم الأول لحملة «حقك تنظمي» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، أن الفرق الطبية في يومها الأول بالمرحلة الأولى للحملة التنشيطية «حقك تنظمي» قدمت الخدمة الطبية لـ11468 منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 8825 سيدة، إضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن الحملة يتم تنفيذها خلال الفترة 26 مايو حتى 6 يونيو 2024 على مرحلتين، تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال.

مشاركة 114 طبيبا في الحملة

وقالت الدكتورة عايدة عطية، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقدم الخدمة من خلال 249 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، و15 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 144 طبيبا مدربا، و321 ممرضة، و506 رائدات ريفيات ومثقفات سكانيات.