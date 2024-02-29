ختام فعاليات حملة «حقك تنظمي» في الشرقية.. خدمات طبية لـ114 ألف سيدة

اختتمت الفرق الطبية بالإدارات الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، بتقديم الخدمة الطبية لـ114 ألفًا و741 منتفعة على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 79 ألفًا و442 سيدة.

الكشف الطبي على المرضى

وأوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها، أنّ الفرق الطبية قدمت خلال المرحلة الثانية، الخدمة لـ10 آلاف و921 سيدة، وبلغ إجمالي عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 7293 سيدة، ليصل إجمالي عدد المنتفعات في المرحلة الثانية إلى 59 ألفًا و823 سيدة، وإجمالي الحاصلات على وسائل 39 ألفًا و435 سيدة، إضافة إلى تقديم الخدمة الطبية بالمرحلة الأولى لعدد 55 ألفًا و18 منتفعة، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بها 40 ألفًا و7 سيدات، إضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنّ الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات خلال 10 أيام، بمعدل 5 أيام لكل مرحلة، شملت المرحلة الأولى عدد 10 إدارات صحية بالمحافظة، هي «القنايات، أولاد صقر، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، بلبيس، أبو حماد»، خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير، وشملت المرحلة الثانية، عدد 9 إدارات صحية بالمحافظة، هي «الزقازيق، منيا القمح، فاقوس، كفر صقر، ههيا، صان الحجر، ديرب نجم، القرين، الصالحية الجديدة»، استمرت أيضًا 5 أيام متتالية.