«صحة الدقهلية»: استفادة 24 ألف سيدة من خدمات «حقك تنظمي»

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام المديرية بتنظيم حملة حقك تنظمي بالمرحلة الثانية في مختلف الأماكن بالمراكز في المحافظة، واستفادة من الحملة نحو 24 ألف سيدة.

حملة حقك تنظمي بالدقهلية

وأشار «مكين»، إلى أن الحملة جاءت ضمن توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة، وتمت الحملة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.

استفادة عدد كبير من السيدات بحملة حقك تنظمي

وأشار إلى أن عدد السيدات المُستفيدات من خدمات الحملة وصل نحو 23931 سيدة على مستوى المحافظة منهن 17854 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب، وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

أماكن حملة حقك تنظمي بالدقهلية

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية بمحافظة الدقهلية، أن المرحلة استهدفت 9 إدارات هي «منية النصر - جمصة - طلخا- دكرنس - المنزلة- ميت سلسيل - بني عبيد - شربين - السنبلاوين».

وأوضحت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات مجانا، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.