مليون وظيفة في انتظار الشباب بمرتبات لا تقل عن 6000 جنيه.. بدءا من يوليو المقبل

أعلنت الحكومة عن توفير مليون فرصة عمل جديدة، بدءا من يوليو المقبل، في مختلف التخصصات والقطاعات السلعية والخدمية، بما يساهم في رفع نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وخفض نسب معدلات البطالة.

وتأتي تفاصيل المليون فرصة عمل جديدة، طبقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، والتي تستهدف توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة؛ بهدف الارتقاء بمستويات التشغيل، وتقليل معدلات البطالة، فضلا عن رفع نسب المشاركة في النشاط الاقتصادي.

900 ألف فرصة عمل جديدة

وبحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام مجلس الشيوخ، أكدت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات والتخصصات السلعية.

وأوضحت أن هذه الخطة تستهدف الحفاظ على مستويات التشغيل وانحسار معدلات البطالة إلى أقل حد، فضلا عن تحقيق الاحماية الاجتماعية وتوفير مظلة شاملة لجميع أفراج المجتمع وخاصة منخفضي الدخل؛ وفقا لرؤية مصر 2030.

تعيين 120 ألف مواطن

ومن ناحية أخرى، تتضمن الموازنة العامة الجديدة 2024-2025، تعيين 120 ألف مواطن في مختلف قطاعات الدولة، بحسب ما أعلنه النائب ياسر عمر رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأكد «عمر» أن الـ120 ألف وظيفة جديدة في الموازنة الجديدة سيكون من بينها نحو 80 ألف وظيفة لصالح قطاع التعليم، مقسمة على 30 ألف معلم، ممن ينطبق عليهم قرار تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، بينما الـ50 ألف وظيفة المتبقية تكون للمعلمين بنظام التعاقد، وقد يكون فيما بينهم المحالين على المعاش.

وأشار إلى توزيع باقي الـ120 ألف وظيفة على قطاعات المهن الطبية والعاملين بالجهات الإدارية، وذلك من خلال تخصيص 6.6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة؛ بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز فرص التوظيف؛ مؤكدًا أن الموازنة الجديدة ستطبق أول يوليو المقبل، بحسب القانون.

ومن المقرر أن تكون الرواتب في المليون فرصة عمل الجديدة، لا تقل عن 6000 جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور في مصر بعد زيادته الأخيرة.