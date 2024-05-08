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وزير المالية يؤكد التعاون مع «النواب» في مناقشة الموازنة العامة: لا نخفي شيئا

كتب:

حسام أبو غزالة
03:12 م | الأربعاء 08 مايو 2024
حنفي جبالي

حنفي جبالي

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص الحكومة على الشفافية التامة في مناقشة الموازنة العامة للدولة مع أعضاء مجلس النواب، مع التعاون الكامل بين الطرفين.

وزير المالية يؤكد انفتاح الحكومة على ملاحظات النواب بشأن الموازنة

وشدد وزير المالية، خلال جلسة عامة لـ مجلس النواب لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حسابات ختامية 2022-2023، على أنَّ الحكومة منفتحة على جميع الملاحظات والاستفسارات من جانب النواب، ولا تخفي أي معلومات أو بيانات.

وأشار معيط إلى أنّه تواصل مع النائب إيهاب منصور بشأن حالات خاصة بالتعويضات، مبديًا استعداد الحكومة لمعالجة هذه الحالات فور تقديمها،  داعيًا إلى حذف عبارة «الحكومة تخبئ المستندات» من مضبطة الجلسة، مؤكّداً أنّ الجهاز المركزي للمحاسبات موجود لتقديم أي بيانات أو معلومات يتمّ طلبها.

رئيس مجلس النواب يؤكد ضرورة إبداء الرأي والرأي الآخر في مناقشة الموازنة

من جهته، أكّد حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهمية إبداء الرأي والرأي الآخر في مناقشة الموازنة، مشيراً إلى أنّ رد وزير المالية كافٍ دون الحاجة إلى حذف العبارة من المضبطة.

وتابع رئيس مجلس النواب: «لازم نتوسع في إبداء الرأي والرأب الآخر تحقيقًا للديمقراطية، وما تستحقه مصر من تقدم وازدهار».

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