21 اجتماعا لـ«خطة النواب» لمناقشة الموازنة العامة للدولة

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 21 اجتماعا من الأحد حتى الخميس لمناقشة مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء في الوزرات المختلفة موضحا أن جدول الاجتماعات يشمل الآتي:

الاجتماع الأول غدا الأحد: نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.

مشروع الموازنة العامة الجديدة

الاجتماع الثاني: نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشؤون الاجتماعية عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الثالث: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الرابع: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الخامس لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن العام المالي 2024/2025.

وينعقد بعد غدٍ الاثنين، الاجتماع السادس: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة النقل - هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع السابع: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الثامن: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع التاسع: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري عن العام المالي 2024/2025.

ديوان عام الإسكان والمرافق

أما في يوم الثلاثاء، الاجتماع العاشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الحادي عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الثاني عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الثالث عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الشباب والرياضة - الهيئة العامة لإستاد القاهرة عن العام المالي 2024/2025.

وينعقد يوم الأربعاء، 15 مايو، الاجتماع الرابع عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الخامس عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – المركز القومي للبحوث عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع السادس عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للمجلس الأعلى للجامعات عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع السابع عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجامعة سوهاج – جامعة الازهر الشريف عن العام المالي 2024/2025.

موازنة البرامج والأداء لهيئة حماية المستهلك

فيما يشهد يوم الخميس 16 مايو، انعقاد الاجتماع الثامن عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة العامة حماية المستهلك عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع التاسع عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع العشرون: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024/2025.

الاجتماع الحادي والعشرون: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية للبريد عن العام المالي 2024/2025.