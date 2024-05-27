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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد تسلل طائرات مسيرة

كتب:

هانى حسن
01:28 م | الإثنين 27 مايو 2024
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها للاشتباه في تسلل طائرات مسيرة، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي أجرى في الأسابيع الأخيرة تدريبات تحاكي حربا على الأراضي اللبنانية تشمل سيناريوهات القتال وتحريكا سريعا للقوات.

وأضافت وسائل الإعلام، نقلًا عن عضو مجلس الحرب غادي آيزنكوت، إنه يجب وقف القتال في رفح الفلسطينية وإتمام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

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بقلم هانى حسن