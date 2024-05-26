إعلام إسرائيلي: إصابة شخصين جراء قصف صاروخي استهدف كريات شمونة كتب: عمرو هلال 08:17 م | الأحد 26 مايو 2024 كريات شمونة كشف إعلام إسرائيلي، عن إصابة شخصين جراء قصف صاروخي استهدف كريات شمونة، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ«القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة بإسرائيل صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة والجليل الأعلى «القاهرة الإخبارية»: انقطاع الكهرباء في مستوطنة كريات شمونة بسبب صاروخ دوي صافرات إنذار في مستوطنة كريات شمونة خشية تسلل مسيرة من لبنان «القاهرة الإخبارية»: أضرار كبيرة وتدمير عدة منازل في قصف كريات شمونة بإسرائيل كريات شمونة إعلام إسرائيلي قصف صاروخي القاهرة الإخبارية بقلم عمرو هلال