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إعلام إسرائيلي: إصابة شخصين جراء قصف صاروخي استهدف كريات شمونة

كتب:

عمرو هلال
08:17 م | الأحد 26 مايو 2024
كريات شمونة

كريات شمونة

كشف إعلام إسرائيلي، عن إصابة شخصين جراء قصف صاروخي استهدف كريات شمونة، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

 

 

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بقلم عمرو هلال