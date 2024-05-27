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أبو الغيط: استمرار العدوان الإسرائيلي يقوض أي فرصة للسلام

كتب:

هانى حسن
01:41 م | الإثنين 27 مايو 2024
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنَّ الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة هو الخطوة الصحيحة التي يمكن اتخاذها الآن، ونؤكد ضرورة عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين.

وأضاف «أبو الغيط» في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنَّ استمرار العدوان الإسرائيلي يقوض أي فرصة للسلام وينهي أي أمل في تحقيق حل الدولتين، ومن الضروري اعتراف مزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

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