أبو الغيط: القضية الفلسطينية سيطرت بالكامل على أعمال القمة العربية بالبحرين

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ القضية الفلسطينية سيطرت بالكامل على أعمال القمة العربية بالبحرين، وصدر لها بيان خاص من القادة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، في ختام الدورة الـ33 للقمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن القادة العرب أكدوا ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، كما أكدوا ضرورة المضي قدما في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.