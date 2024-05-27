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كاتب صحفي: استهداف النارحين في رفح الفلسطينية يؤكد تخبط الداخل الإسرائيلي

كتب:

منة شبانة
02:22 م | الإثنين 27 مايو 2024
جمال رائف

جمال رائف

قال جمال رائف، كاتب صحفي، إنّ الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، هي حرب جديدة تُضاف إلى سجلات الجرائم الخاصة بجيش الاحتلال،  وتؤيد فكرة الإبادة الجماعية.

اضطراب في الداخل الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه له عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ إقدام الجانب الإسرائيلي على مثل هذه الأفعال في هذا التوقيت، يؤكد أن هناك اندفاع إسرائيلي واضطراب في الداخل الإسرائيلي، فيما تتعلق باتخاذ القرارات، موضحا: «مثل هذه الجريمة في هذا التوقيت يؤكد أننا نتحدث عن عدم وجود أي قرار سياسي في الداخل الإسرائيلي».

وتابع: «هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تغيرا كبيرا بشأن الأوضاع في قطاع غزة بشكل عام، ومدينة رفح الفلسطينية بشكل خاص، وتحرك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية والمجتمع الأوروبي وحتى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين بأغلبية ساحقة وغيرها من أمور إيجابية لصالح القضية الفلسطينية، نرى أن الجانب الإسرائيلي يُرسل رسائل تعنت وتكبر على المجتمع الدولي».

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