«فلسطين تحررت».. الأحلام تتحقق في مشروع تخرج «نشرة أخبار لم تحدث بالفعل»

«نشرة أخبار لم تحدث بالفعل» حيلة طلاب لسماع ما يريدون حدوثه، فعلى كل طالب أنّ يحلم فقط، ويدوّن ما يريده ويذيعه في نشرة إخبارية على أنّه حقيقة.. هي فكرة خارج الصندوق نفذها مجموعة من طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون في كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، من خلال مشروع تخرجهم، والذي حاز إعجابا كبيرا برؤيتها وتنفيذها.

مشروع تخرج لطلاب شعبة الإذاعة والتلفزيون بكلية الآداب

تشرح تقى عماد عبد الله، إحدى طالبات المشروع، الفكرة، قائلة: «كنا بندور على فكرة مشروع مختلفة، واقترحنا نقدم نشرة أخبار بس بشكل مختلف تماماً، يعني تكون نشرة لأخبار نفسنا تحصل أو مشتاقين نسمعها، فبدأنا نجمع الأخبار اللي نفسنا نسمعها، وبدأنا تنفيذ أنا وزمايلي آمال مدحت علي، وإسراء نبيل مصطفى، وفايزة سعيد عمر، ومريم حامد عبد الحميد، وعلا ياسر مسعود، وندى محمود محمد».

6 دقائق هي مدة «نشرة أخبار لم تحدث بالفعل» وفقاً لما ذكرته آمال مدحت علي، إحدى طالبات المشروع: «المشروع تم تنفيذه في شهر تقريباً، والنشرة بتتكلم عن أخبار لم تحدث بالفعل بس أخبار نتمني حدوثها قريباً، أبرزها وأهمها خبر عن تحرير كامل الأراضي الفلسطينية، وخبر عن انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري وإنّ الدولار بقى بأربعة جنيه مصري، وخبر عن إنّ مصر سجلت رقما قياسيا جديدا في تصدير القمح لثلاثين دولة، وخبر بيتكلم عن انخفاض نسبة البطالة وتقرير مع ناس في الشارع بيرصد آرائهم في خبر زي ده وتعبيرهم عن سعادتهم بيه، وخبر عن إلغاء تأشيرة الدخول عبر المطارات بين مصر وجميع دول الوطن العربي بهدف تعزيز العلاقات بينها، وآخر خبر عن فوز المنتخب المصري بكأس العالم لأول مرة في تاريخه، وده مع إضافة لغة الإشارة لجميع الأخبار والترجمة بالإنجليزية».

«إيمان»: «نشرة أخبار لم تحدث بالفعل» مشروع هادف

وأشادت الدكتورة إيمان حلمي سلامة، مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب، بمشروع «نشرة أخبار لم تحدث بالفعل» الذي نفذه طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون لهذا العام: «من المشروعات الهادفة التي نفذها الطلاب هذا العام، وهو عبارة عن نشرة أخبار نتمنى جميعاً أنّ نسمعها، والفكرة تدل على مدى وعي الشباب بالأحداث الجارية».