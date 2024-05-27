كاتب صحفي: التصريحات الأمريكية لم تغير ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية في غزة

أكد جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأساسي لإسرائيل، والمُحافظ على أمنها وقوتها وقدرتها، لكن دورها مختلف تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه له عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ جميع تصريحات الولايات المتحدة تُشدد على أن نتنياهو يجب أن يتوقف عن جرائمه، وعدم استخدام العنف ضد المدنيين، لكنها على الجانب الآخر تدعم حكومته بالسلاح والأموال، وكل الوسائل في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

وأضاف أنّ الولايات المتحدة تدعم نتنياهو لأنه هو الممثل لدولة إسرائيل، للحفاظ على وجوده في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنّ كل ما يحدث على الأرض من جرائم حرب ينفذها نتنياهو وجيش الاحتلال، فهي جعلت العالم ساخطًا عليهم بشكل كبير.

وشدد على ضرورة التزام الولايات المتحدة بالضغط على نتنياهو لوقف جرائم الحرب في قطاع غزة، حتى وإن كانت غير داعمة بشكل قوي، مشيرا إلى أن التصريحات الأمريكية لم تغير ما يحدث من مجازر في غزة.