بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي كتب: أسماء زايد 12:38 م | الأربعاء 22 مايو 2024 الدكتور مصطفى مدبولي بدأ اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة العديد من الموضوعات، واتخاذ القرارات المهمة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بالأرقام.. «معلومات الوزراء» يجري استطلاعا حول دور ومكانة المرأة في المجتمع رئيس الوزراء الإسباني يعلن اعتزامه الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم رئيس الوزراء يستقبل السفير السعودي بالقاهرة بمناسبة انتهاء مهام عمله رئيس الوزراء يتابع سبل توطين صناعة وزيادة معدلات تصدير الدواء رئيس الوزراء يلتقي أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الغذائية الوزراء مجلس الوزراء الوزراء المصري مدبولي بقلم أسماء زايد