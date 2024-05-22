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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

كتب:

أسماء زايد
12:38 م | الأربعاء 22 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

بدأ اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة العديد من الموضوعات، واتخاذ القرارات المهمة. 

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