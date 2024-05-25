«مجلس الوزراء»: مصر ضمن أكبر 4 دول بالقارة جذبًا لاستثمارات الطاقة المتجددة

أعلن تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن مصر ضمن أكبر 4 دول بالقارة جذبًا لاستثمارات الطاقة المتجددة.

مصر ضمن الدول الجاذبة لاستثمارات الطاقة المتجددة

وأضاف المركز، أن مصر ضمن الدول الأربعة الأولى جذبًا لاستثمارات الطاقة المتجددة في إفريقيا وجذبت مع كينيا والمغرب وجنوب إفريقيا 75% من إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى إفريقيا موجهة في الفترة 2010 - 2020.

75% من إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى أفريقيا موجهة إلى:

- مصر.

- كينيا.

- المغرب.

- جنوب إفريقيا.

كما أن 40% من الاستثمارات تركزت في منطقة الجنوب الإفريقي تلاها شمال إفريقيا بنسبة 32% خلال الفترة من 2010/2020.