مدبولي: نسعى لمعادلة المصروفات والإيرادات خلال الـ3 سنوات المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نركز على تقليص الفجوة الدولارية التي كانت بمثابة مرض مزمن للاقتصاد المصري، ودائما إجمالي فاتورة الاستيراد أكبر من الصادرات، أو مواردنا أقل من استهلاكنا في العملة الصعبة.

أضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي بعد جولته في الإسكندرية وعرضته قناة «إكسترا نيوز»: «نتيجة لذلك مصر تتعرض كل فترة لأزمة اقتصادية، ونضطر للجوء إلى إجراءات لتحرير سعر الصرف، ودون تحقيق توازن فيما يخص مواردنا من العملة الصعبة والاستهلاك والصرف الخاص بنا سيظل هذا التحدي مستمرا، لذلك شغلنا الشاغل أننا في حدود 3 سنوات نحقق هذا الهدف بأن موادرنا تكون على قدر مصروفاتنا».