رئيس الوزراء: زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ636 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه جرى الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ 25% من متأخرات الشركاء الأجنبية، لافتا إلى زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20%، موضحا أن هناك قفزة في سعر برميل النفط، ووقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم، مصر ظلت عام ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء والدولة تتحمل هذا التثبيت.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أثناء جولته في الإسكندرية وعرضته قناة إكسترا نيوز، أن تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء يكلف الدولة 223 قرشا، موضحا أن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهريا 15 مليار جنيه وتدفع منها 4 مليارات، مشيرا إلى إنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي.

وأوضح أنه تم وضع خطة واضحة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025، موضحا أن استهلاك مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي فاتورته 55 مليار دولار في العام، 33 مليار دولار منها تخرج من الأراضي المصرية.

وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، ومصر ربنا حابها بحجم محدد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي و60% من إنتاج الغاز الذي تنتجه مصر يذهب للكهرباء.