رئيس الوزراء: 60% من إنتاج الغاز الطبيعي يذهب للكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، ومصر ربنا حاباها بحجم محدد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي و60% من إنتاج الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب للكهرباء.

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في برج العرب بالإسكندرية، أنه قبل جائحة كورونا كان الحديث عن ضرورة تحريك سعر الخبز ليتناسب مع الزيادات في سعر رغيف العيش، مع استمرار دعمه أيضا بصورة كبيرة، موضحا أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا وتبيعه بـ 5 قروش، مشيرا إلى أن شغل الحكومة الشاغل أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه جرى زيادة سعر إردب القمح لدعم الفلاح، والحكومة دفعت حتى هذه اللحظة 40 مليار جنيه للفلاحين بخلاف القمح الذي يتم استيراده بالدولار، قائلا: «دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه».

وتابع أنه تفقد عددا من المشروعات بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، موضحا أنه يجرى التركيز على القطاعات المهمة خلال الفترة المقبلة التي تقود قاطرة التنمية وهي الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة.