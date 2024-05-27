«شباب المصريين» يشكر الرئيس السيسي على الاهتمام غير المسبوق بأبنائنا في الخارج

بعث اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الجهود المبذولة من الدولة المصرية للتيسير على المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.

وأكد الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية له اليوم، بمناسبة انتهاء الملتقى الأول لاتحاد شباب المصريين بالخارج، والذي ناقش مشكلة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل إن الدولة المصرية حققت خلال الـ9 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم، إنجازات ملموسة على أرض الواقع في ملف المصريين بالخارج.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى المصريين بالخارج اهتمام غير مسبوق من خلال تنفيذ الحكومة عددا من المبادرات، منها على سبيل المثال وليس الحصر، المبادرة الرئاسية لإحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية، وميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأوضح أن القيادة السياسية وجهت بعدة مبادرات أخرى نفذتها وزارة الهجرة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتعزيز وتشجيع وزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج، تمثلت في: مبادرة التيسيرات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع 7% و9%.

من جانبه، قال محمد شحاتة، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بدولة قطر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم للمصريين بالخارج ما لم يقدمه أي رئيس آخر، حيث قامت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة بإطلاق عدد من المبادرات التي ساهمت في تقوية علاقة المصريين بالخارج بالوطن.

وأشار إلى أن من ضمن تلك المبادرات الخاصة بالإسكان وأراضي بيت الوطن والوحدات العقارية الموجهة للمصريين بالخارج، ومبادرة معاشك بالدولار ومبادرة التسوية التجنيدية، كبديل من شأنه جذب تحويلات المصريين بالخارج.

من جانبه، قال علاء خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إنه لا يمكن أن نغفل جهود وزارة الهجرة في تيسير جلب المصريين بالخارج سيارات بتسهيلات كبيرة، مؤكدة أن الدولة قد استمعت لكل اقتراحات المصريين بالخارج وعملت على تذليل مختلف المعوقات التي تواجه أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

فيما وجَّه شريف النسيري، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاهتمام الكبير بالمصريين بالخارج، مؤكدا أن من ضمن المبادرات استجابت وزارة التربية والتعليم لرغبة المصريين بالخارج في تخصيص امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا الدارسين، وكذلك إتاحة سنة استثنائية للأساتذة الجامعيين، ممن انتهت سنوات إجازاتهم وذلك لتوفيق أوضاعهم.