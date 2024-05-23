«المصريين بالخارج» يبحث مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب للعمل الدولي

ينظم اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الخميس، ملتقاه الأول تحت عنوان «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي».

يأتي الملتقى ضمن خطة الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التزام مصر بمكافحة هذه الظاهرة.

ويسعى الاتحاد من خلال هذا الملتقى لدعم جهود القيادة السياسية التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ عام 2016، واستضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمصريين.

إنشاء مراكز للتأهيل والتدريب للعمالة الراغبة في الهجرة

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية تأهيل وتدريب الشباب الراغب في الهجرة، وذلك من خلال إنشاء مراكز للتأهيل والتدريب للعمالة الراغبة في الهجرة بالتنسيق مع الدول المضيفة، يتم فيها التدريب وفقًا لاحتياجات سوق العمل بتلك الدول.

بالإضافة إلى ذلك، سيشهد الملتقى إطلاق وحدات تدريب متنقلة في القرى الأكثر تصديرًا للهجرة، وذلك برعاية الوزارات المعنية بالتعاون مع اتحاد شباب المصريين بالخارج.

وأشاد الدكتور محمود حسين بالجهود التي تبذلها وزارتا الشباب والهجرة في ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا على إمكانية التعاون بين وزارات الشباب والهجرة والعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء وتطوير وتأهيل العنصر البشري.

دراسة الأسواق العربية والأوروبية

كما أكد أهمية دراسة الأسواق العربية والأوروبية وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق للشباب المصري المؤهل، بهدف تحقيق المردود المجتمعي المنشود وزيادة فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب.

يُعدّ هذا الملتقى خطوة هامة في اتجاه معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص أفضل للشباب المصري للنجاح والتألق في الداخل والخارج.