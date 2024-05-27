مروى ياسين: «صائدات الثعابين» و«المرأة والساطور» قصص مختلفة ومميزة للسيدات

قالت الكاتبة الصحفية مروى ياسين، مدير إدارة البرامج والبودكاست بـ«الوطن»، إن الدراما فيما تقدمه منذ عام 2015 فهي تسلط الضوء بشكل كبير على قضايا المرأة وقريبة من كل القضايا الحياتية، موضحة أن مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى ذكي مثال على ذلك وتسليطه للضوء على قضية مهمة جدًا.

وأشارت «ياسين»، خلال لقائها عبر شاشة «صدى البلد»، إلى أننا نمر بفترة أصبحت فيها الدراما انعكاسا لكل ما يخص قضايا المرأة والمشاكل المتعلقة بها، موضحة أن أيضًا الدراما أصبحت عاملا مغيرا في الواقع وهو ما جاء في مسلسلات كانت سببًا في مناقشة وتغيير عدد من القوانين وحرك المياه الراكدة.

وأضافت أنها عملت على عدد من القصص المختلفة والمميزة للسيدات والتي نشرت على موقع وجريدة الوطن، من بينها «صائدات الثعابين» وهو يسلط الضوء على السيدات التي تعمل في صيد الثعابين وعملها الصعب والقاسي وطرق تعلمهن لهذا الأمر.

وشددت على أنها تناولت أيضًا قصة مصورة بعنوان «المرأة والساطور» وتناولت جزءا مختلفا وجانبا مختلفا للسيدة التي تعمل بالجزارة، والتطرق للجانب الأنثوي منها وقصص الحب في حياتها والجانب الخفي في هذا الإطار.