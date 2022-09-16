نبيلة عبيد عن فيلم المرأة والساطور: البطلة كانت شخصية رقيقة.. بس الظروف غيرتها

تذكرت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيلمها الشهير «المرأة والساطور»، إنتاج عام 1997، حيث نشرت عبيد مقتطفات من الفيلم.

وعلقت نبيلة عبيد قائلة: «المرأة والساطور فيلم صعب جدا، وشخصية سعاد التي قمت بتمثيلها في الفيلم شخصية في غاية الرقة والرقي ولكن الظروف التي وضعت فيها أجبرتها على التحول إلى ما وصلت إليه».

وأضافت نبيلة عبيد: «المخرج سعيد مرزوق كان من أفضل المخرجين عندما يتعامل مع سيناريو من كتابته وهذا ما حدث بالفعل مع هذا الفيلم المأخوذ عن جريمة حقيقية حدثت بالفعل في الإسكندرية.. مساكم برائحة الزهور».

أعمال نبيلة عبيد

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة نبيلة عبيد خلال الفترة المقبلة تصوير عمل فني جديد يجمعها بالفنانة حورية فرغلي.

كما انتهت من تسجيل جزء كبير من برنامجها الإذاعي مع نبيلة عبيد والذي يتناول صعوبات مشوارها الفني.