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مصدر أمني مطلع: التحقيقات الأولية تشير لإطلاق النيران في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري بالتعامل مع مصدرها

كتب:

عمرو هلال
08:32 م | الإثنين 27 مايو 2024
علم مصر

علم مصر

أفاد مصدر أمني مطلع، بأن التحقيقات الأولية تشير لإطلاق النيران في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وكان المصدر الأمني المطلع، أكد أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم عمرو هلال