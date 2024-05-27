عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية

أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر حذرت من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وكان مصدر أمني مطلع، أكد أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وكان المصدر الأمني المطلع، أكد أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأفاد بأن التحقيقات الأولية تشير لإطلاق النيران في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».