مدبولي: مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنوياً وتبيعه بـ5 قروش فقط

قال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، إن مصر خصصت مبالغ مالية كبيرة في الموازنة لدعم رغيف الخبز، وتعمل على استمرار ذلك، لكن يجب أن يكون فيه تحرك يتناسب مع الزيادات الكبيرة التي تحدث في سعر رغيف الخبز.

مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنوياً

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بالمؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بالإسكندرية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة التموين المعنية بإنتاج الخبز مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنوياً، موضحا أن الدولة تبيعه بـ5 قروش فقط، بمعنى أن إجمالي ما تتحصل عليه الدولة من الـ100 مليار 5 مليارات جنيه.

تحفيز الفلاح المصري لتقليل فاتورة الاستيراد

وتابع: «مصر تأخذ بقدر الإمكان الإنتاج من القمح المصري، وتقوم بتحفيز الفلاح المصري حتى تٌقلل فاتورة الاستيراد، وتٌقلل الأعباء عن الدولار، موضحا أن مصر بدأت في رفع أسعار توريد أردب القمح حتى يستفيد المزارع».