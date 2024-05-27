بعد ظهور متحور FLiRT.. الفلبين تفرض قيودا جديدة على السفر

ذكرت صحيفة «فيلستار لايف» الفلبينية، أن المسافرين القادمين من البلدان التي تسجل فيها سلالات جديدة من فيروس كورونا «FLiRT»، سيُخضعون للاختبار والفحص.

عودة فحص الزوار

ووفقًا للتقرير، سيقوم مكتب الحجر الصحي في الفلبين بتنفيذ إجراءات صحية صارمة في جميع نقاط الدخول لفحص المسافرين القادمين من البلدان التي سجلت حالات إصابة بسلالة «FLiRT».

وأعلن وزير الصحة الفلبيني تيد هيربوسا، رفع حالة التأهب للقصوى استعدادا لمواجهة متحور كورونا الجديد، قائلا: «تم توجيه جميع المحطات لإجراء فحص شامل عند نقاط الدخول للزوار القادمين من البلدان التي تم فيها اكتشاف متغير FLiRT».

وشدد هيربوسا على المسافرين؛ بضرورة استكمال الاستبيان الصحي المتوفر في تطبيق السفر الإلكتروني.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وأشار إلى أنه ينبغي على الجميع اتباع إجراءات الوقاية الأساسية مثل غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال، وتجنب الأماكن المزدحمة، والابتعاد عن التواصل مع أشخاص يعانون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

ونصح وزير الصحة الفلبيني الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض متحور كورونا الجديد؛ بالبقاء في المنزل والعزل الذاتي.