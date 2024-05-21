ماذا تعرف عن المتحور الجديد لفيروس كورونا؟.. منتشر ويصعب السيطرة عليه

أثار ظهور متحور جديد من فيروس كورونا القلق عالميًا نتيجة لزيادة حالات الإصابة به، وخاصة في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته شبكة «ABC NEWS» الأمريكية.

انتشار متحور جديد لفيروس كورونا

المتحور الجديد، المعروف باسم «FLirt»، ينتمي إلى عائلة فيروس كورونا ويتميز بوجود طفرات في بروتينات الشوكية المتواجدة على سطح الفيروس، تلك الطفرات تمكّن الفيروس من اختراق الخلايا والدخول إليها.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُعتبر المتحور الذي تم اكتشافه الأكثر خطورة وانتشارًا، وتزداد فرص انتشاره مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة مع تصنيف عام 2024 كأكثر الأعوام حرارة، وبعد أقل من شهرين، أصبحت سلالة «FLirt» السائدة في الولايات المتحدة، حيث بلغت نسبة الإصابات بهذا المتحور الجديد 28% من إجمالي الحالات في البلاد.

ما هي أعراض المتحور الجديد؟

أعراض المتحور الجديد تشمل السعال وضيق التنفس، والحمى، والصداع، والإسهال، والغثيان، وفقدان حاستي الشم والذوق، وآلام العضلات، والتعب الشديد، وتظهر هذه الأعراض بشكل شبيه بالسلالات السابقة، ولكن قد تكون أكثر حدة.

وصرح علماء ومتخصصون، بأن هناك مخاوف من المتحور «FLirt» قد يكون أكثر مقاومة للقاحات، وأن الأطفال وكبار السن يشكلون الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، تلك المخاوف تثير قلقًا جديدًا بشأن انتشار العدوى في جميع أنحاء العالم.