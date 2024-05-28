«التنمية المحلية» توضح شروط وضوابط صب السقف داخل وخارج الحيز العمراني

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 أتاح للمواطنين إمكانية صب السقف داخل وخارج الحيز العمراني، وذلك بشرط أن تكون المصالحة على مخالفة البناء وفق القانون السابق قد تمت على أعمدة أو حوائط، ويتم الصب على ذات المسطح المتصالح عليه.

مخالفات يجوز التصالح عليها

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أن قانون التصالح الجديد يسمح بتقنين الأوضاع في حالات لم يكن مسموحًا لها من قبل لتيسير الأمور على المواطنين، ومنها التعدي على خط التنظيم ومخالفات الطراز المعماري والكتل المبنية بالقرب من الحيز العمراني وغيرها، وذلك وفقًا لضوابط، مؤكدًا أن القانون الجديد يحافظ على النسق العمراني ويمنع التشوهات.

محظورات التصالح

وأشار إلى أن كل المخالفات وفق القانون متاح لها التقنين ما عدا حالات معينة مثل خطورة السلامة الإنشائية والجراجات والتعدي على طرح النهر أو حرم الآثار، وعلى المواطنين الراغبين في التصالح سرعة التقديم والسير في إجراءات التصالح وتقديم الأوراق المطلوبة حتى يتم البت في الطلبات والتمم بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.