«التنمية المحلية»: تيسيرات كبيرة للمواطنين لإنجاز ملفات التصالح

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يعالج سلبيات القانون السابق، ويُقدّم تسهيلات متنوعة للمواطنين لإنجاز ملفات التصالح.

وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّ هناك تيسيرات كبيرةً للحالات الأقل من 200 متر ولا تتعدى 3 أدوار بمجرد تقديمها كل مستندات التصالح على مسؤولية صاحبها يتم الاعتداد بالطلب وإقراره لحين إجراء معاينات فيما بعد من أجل تسريع البت في طلبات التصالح.

قرار قبول التصالح

وأوضح أنّ المادة 12 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح تؤكد أنّه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد مرور 5 سنوات على صدور قرار قبول التصالح المطالبة بأي مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن، وبالتالي من حق الجهة الإدارية المختصة المطالبة بمبالغ مالية ومستندات من صاحب الشأن خلال فترة 5 سنوات بعد صدور قرار قبول التصالح.

لا يجوز المطالبة بأي مبالغ

وتابع بأنّه بعد مرور 5 سنوات لا يجوز للجهة الإدارية المطالبة بأي مبالغ أو مستنداتٍ إضافية من صاحب الشأن، ويتمتع المواطن بمزايا التصالح على مخالفة البناء بعد تقنين الوضع.