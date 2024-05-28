باحث «المصري للفكر»: مصر تقوم بدور إنساني ودبلوماسي لحل الأزمة الفلسطينية

أكدت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ الدولة المصرية منذ اليوم الأول من الأزمة الفلسطينية، تقوم بدورها الإنساني والسياسي والدبلوماسي لحل هذه الأزمة.

الدولة المصرية تقوم بدورها تجاه الأزمة الفلسطينية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّه يمكن قراءة التحركات الأخيرة لوزير الخارجية سامح شكري، من خلال ربطها بالقمة العربية في دورتها الـ33 بالبحرين، وأيضا من خلال تواصل وزراء خارجية العرب مع وزراء الدول الأوروبية والمجتمع الغربي، للتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية وفرض الرؤية المصرية المُتعلقة بضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات عبر المعابر الرئيسية إلى قطاع غزة.

تحركات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن تحركات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية أيضا يظهر في زيارة الرئيس السيسي لبكين، مؤكدة أنّ الدولة الصينية اثبتت سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوقوف بجانب القضية للوصول إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.