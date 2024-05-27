زياد ظاظا يكشف عن رفضه تقديم إعلان بسبب فلسطين

كشف مطرب الراب زياد ظاظا، عن رفضه تقديم إعلان لإحدى شركات المياه الغازية، خلال الفترة الماضية، دعما لدولة فلسطين، في ظل جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

زياد ظاظا يرفض تقديم إعلان بسبب فلسطين

ووكان أحد متابعي زياد ظاظا، وجه إليه سؤالا عبر منصة «إكس»، قائلا: «مش عارف ليه، بس إذا (الشركة) كلمتك تعمل إعلان هتغير مبدأك»، ليرد عليه ظاظا: «جالي السنه دي ورفضته يا قلبي الحمدلله، عيب عليك».

مشاركة زياد ظاظا في بطولة فيلم 60 جنيه

وكان زياد ظاظا، شارك مؤخرا في بطولة فيلم 60 جنيه، الذي عرض خلال حفل أفتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

فيلم «60 جنيه» بطولة زياد ظاظا وحمزة دياب وآخرين، من إخراج عمرو سلامة.