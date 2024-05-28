«التضامن»: 17 قضية في برنامج «وعي» لمكافحة عمل الأطفال ورعاية المسنين وترشيد الاستهلاك

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة قضايا جديدة لبرنامج «وعي» لتصل إلى 17 قضية تضم فئات مثل كبار السن خاصة بعد صدور قانون رعاية المسنين، ورسائل أخرى خاصة بمكافحة عمل الأطفال وترشيد الاستهلاك بداية من المياه ووصولاً إلى ترشيد الاستهلاك في بواقي الطعام والأدوية.

أهداف محلية وواقعية

وأوضحت «القباج» أن الرائدات الريفيات يستهدفن أن يكون المجتمع أكثر رقياً في مفاهمية وممارسته، مؤكدة أن الـ17 قضية هي عبارة عن أهداف محلية وواقعية «تحية شكر للرائدات الاجتماعيات سفيرات التضامن العظيمات نحملهم مسئولية مجتمع ووعي أسر».

وأكدت القباج، أن الرائدات الاجتماعيات تطوعوا إلى العمل الخيري لزيادة الوعي في المجتمع «عملهم تطوعي وليس موظفين يقوموا بمهمة جليلة نبيلة المجتمع كله أمانة في أيديهن»، موضحة أن عليهم مسئولية وشرف الوصول للمجتمعات والمساهمة في تغيير وعيها للأفضل.

مزايا مهمة للرائدات الريفيات

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تولي الرائدات بحماية تأمينية واجتماعية «كل ما يعملوا استمارات بياخدوا أتعاب عليها»، ويتم توزيع أجهزة تابلت عليهم لتسجيل قواعد بيانات عن المواطنين والأسر كاملة تخدمهم فيما بعد وليس القيام بالرسالة المنطوقة فقط.

نصيحة القباج للرائدات الاجتماعيات

ووجهت نيفين القباج، نصيحتها للرائدات الاجتماعيات «عملكم عمل وطني جليل افخروا بنفسكم عملكم أكثر نبلاً ورقيا من أي وظيفة».

جاء ذلك على هامش احتفالية الإعلان عن تنفيذ 72 مشروعًا مع 10 جمعيات أهلية وتنفيذ 29 مشروعا جديدا مع 7 جمعيات أهلية في مرحلة جديدة من مشروع «دعم قدرات المجتمع الأهلي» المنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي.