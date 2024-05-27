وزارة التضامن تصدر تنبيهات مهمة بشأن رعاية أطفال الريف 

أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مجموعة من التنبيهات والإجراءات المهمة بشأن الاهتمام بطفل الريف وأطفال المناطق المطورة فكريًا وتنمويًا، مؤكدة إعداد المدربين المؤهلين لرفع قدرات مقدمي الخدمة بدور الحضانة أمر بالغ الأهمية لضمان النمو والتطور الشامل والآمن للأطفال في السنوات الحرجة الأولى من حياتهم.

تنبيهات «التضامن» بشأن أطفال الريف

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تنبيهات «التضامن» بشأن أطفال الريف، وهي كالآتي:

- العمل على اكتشاف المواهب وتنميتها.

- تسهيل إجراءات دمجهم في مجالات الثقافة والفن والرياضة.

- العمل على زيادة الأعمال الفنية التي تجسد الأسرة السليمة والتربية الإيجابية والأب القدوة.

- تسهيل الإبلاغ الفوري عن أي إساءة أو انتهاك يحدث ضد أي طفل.

- اتخاذ كافة سبل المساءلة الفورية عن المتسببين في الإساءة.

- حماية الأطفال المجني عليهم وتأهيلهم نفسيًا ومعنويًا.

- مواجهة المعلومات المغلوطة على الإنترنت بتزويد الأسر بآليات كشف المعلومات المضللة وحماية أطفالهم.

- تزويد الأطفال والشباب بأدوات تربوية وتنموية بديلة تسعى إلى تنمية أفكارهم وبناء ثقافاتهم.

- تقديم سبل إغاثة صحية ومعنوية للأمهات وأطفالهم وقت الأزمات والجوائح.

- إيلاء أولوية للأمهات الحوامل والمرضعات والأمهات الصغيرات وبصفة خاصة للأطفال ذوي الإعاقة.