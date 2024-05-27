تسليم 91 تأشيرة حج للفائزين في قرعة «التضامن الاجتماعي» بدمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، الاحتفالية التي أقيمت في مديرية التضامن الاجتماعي، لتسليم تأشيرات الحج للحجاج الفائزين بقرعة الحج لهذا العام، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والشيماء عبد المعطي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف.

وقدمت محافظ دمياط التهنئة للفائزين بتأشيرات الحج من أبناء المحافظة، كما طالبتهم بالدعاء لمصر بأن يحفظ أهلها ويديم عليها الرخاء والأمن والاستقرار.

دور تضامن دمياط في خدمة الحجاج

كما أشادت محافظ دمياط، بدور وزارة التضامن الاجتماعي، والمديرية بالمحافظة، في جهودها للإشراف على الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام، والتيسير عليهم لأداء المناسك بالأراضي المقدسة، والظهور بالمستوى الذي يليق بمصر.