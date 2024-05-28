حكاية جامع «العطارين» بالإسكندرية.. قبلة الرحالة ومركز تجمع علماء الفقه

جامع العطارين من أقدم المساجد الموجودة في الإسكندرية، حيث يقع في أقدم وأشهر أحياء المحافظة، وهو حي سوق العطارين، وكان بمثابة قبلة الرحالة ومركزا لتجمع علماء الفقه، بحسب مجدي علوان، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة أسيوط، إنّ

حكاية جامع العطارين بالإسكندرية

أضاف علوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «دي إم سي»، أنّ جامع العطارين كان محط اهتمام كبير من الرحالة، لأن تصميمه أقرب لبلاد المغرب، مؤكدًا أن كثرة المساجد التاريخية بمحافظة الإسكندرية، جعلها ذات أهمية كبيرة من الناحية الثقافية والدينية.

جامع العطارين أنشئ قبل العصر الفاطمي

أوضح أستاذ الآثار الإسلامية، أن جامع العطارين كان موجودًا من قبل العصر الفاطمي، حيث بُنيّ على يد الأمير بدر الدين الجمّالي، أمير الجيوش، في عام 477 هجريا (1084 ميلاديًا)، في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، مؤكدا أنه كان محط اهتمام كبير من علماء الفقه والقراءات.

وأشار إلى أنّ الجامع معماريًا لم يتبق منه شيء إلا نصف الإنشاء الذي بناه بدر الدين الجمالي، لكنه تم تجديده بأمر من الخديوي عباس حلمي الثاني، في عام 1919 هجريًا (1901 ميلاديًا)، لافتا إلى أنّ عبقرية التصميم تظهر في تخطيط الجامع على شكل مثلث، ورأس التخطيط المأذنة التي يصل ارتفاعها إلى 25 مترا.