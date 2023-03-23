«الخيامية».. قصة صناعة مصرية مرتبطة بشهر رمضان منذ العصر الفاطمي

يرتبط شهر رمضان بالعديد من الصناعات والمهن والفنون، التي لا تظهر إلا في أيام الشهر المبارك، ما جعل لهذه الصناعات والمهن طابعا خاصا يقتصر على شهر رمضان فقط، والطقوس الخاصة التي يحرص عليها المصريون في هذا الشهر الكريم.

أصل صناعة الخيامية

ومن بين هذه الصناعات الخيامية أو فن الخيامية كما يطلق عليه، وهي صناعة الأقمشة الملونة التي تستخدم في تزيين السرادقات والشوارع، وترتبط صناعة الخيامية ارتباطاً وثيقًا بشهر رمضان الكريم في مصر، ويحرص المصريون على تزيين البيوت والشوارع والمطاعم والمقاهي بقماش الخيامية، احتفالاً بقدوم شهر رمضان.

الخيامية فن قديم

يعود فن الخيامية إلى عصور قديمة، حيث يعرفها المصريون منذ عصر الفاطميون، حيث كانوا يصنعون الخيامة ويزينون بها السرادقات، ويعود فن الخيامة إلى أصول مغربية وإسبانية.

تطوير الخيامية على يد المصريين

شهد فن الخيامة تطور في التاريخ الفرعوني والقبطي، ليضيف له الفن المصري طابع إسلامي وروحاني، وأصبحت أكثر ازدهارًا في العصر الإسلامي والمملوكي.