«غرفة الطباعة» تطالب البنوك بتخفيض فائدة التمويلات للنهوض بالإنتاج لدى المصانع

طالبت غرفة الطباعة البنوك العاملة في السوق المصري بتوفير تمويلات بأسعار فائدة أقل من الأسعار الحالية من أجل شراء الماكينات وتحديث الإنتاج لدى المصانع، الأمر الذي سينعكس على تطوير المنتج النهائي وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

قطاع الطباعة يساهم بـ7 من صادرات مصر بشكل غير مباشر

أكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة ورئيس المجلس التصديري لصناعة الطباعة والتغليف، ضرورة الاهتمام بهذا القطاع الكبير حيث يساهم بنسبة 7 إلى 10% من صادرات مصر بشكل غير مباشر وهو القطاع الوحيد الذي يملك صادرات غير مباشرة وصادرات مباشرة.

مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع

وأشار فى بيان له اليوم، إلى أن قطاع التغليف والطباعة هو قطاع تكميلي لا غنى عنه وعدم الاهتمام به قد يعطل الصادرات في حالة كون التغليف غير مطابق للمواصفات، لافتا إلى أن الدول تضع حالياً مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع وهذه الاشتراطات في حالة عدم تطبيقاها قد يتعرض المنتج إلى عوائق في دخول الأسواق ومن ثم وقف الصادرات، فأي سلعة مهما كانت جيدة وتغليفها غير مطابق للمواصفات والاشتراطات قد تتعرض للرفض.

وأضاف رئيس المجلس التصديري، أن المصانع غير قادرة على التحول نحو التغليف المستدام والتغليف الأخضر الأمر الذي يؤكد على أهمية أن يكون القطاع على رأس أولويات المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير الصناعات.

تطوير قطاع التغليف وإشراكه في المشروعات التنموية

وأكد رئيس المجلس أن هناك عدم وعي بمدى تأثير هذا القطاع على القطاعات الأخرى والصادرات المصرية بصفة عامة حيث يتم رفض المنتجات في حالة عدم مطابقة الاشتراطات والمواصفات لتغليف المنتج، الأمر الذي يضع على عاتق الدولة مهمة العمل من أجل تطوير هذا القطاع وإشراكه في جميع المشروعات التنموية.