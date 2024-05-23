تدريب العاملين في قطاع الطباعة باتحاد الصناعات بالتعاون مع «التغليف الدولية»

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، بدء تدريب العاملين بقطاع الطباعة والتغليف بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية في الفترة من 26 إلي 28 مايو 2024 بمركز مصر للمؤتمرات للدولية بالتزامن مع معرض بروباك 2024.

التدريب مجاني بالكامل

وأشارت غرفة الطباعة والتغليف في بيان لها اليوم، ‘إلى أن التدريب يستهدف كل الشركات والعاملين بمجال التعبئة والتغليف بشكل عام ومدته 3 أيام ومجاني بالكامل ويتم منح المشتركين شهادة من منظمة التغليف الدولية WPO بآخر يوم من التدريب.

تقديم المحتوى باللغة الإنجليزية

وأشارت الغرفة إلى أنه سيتم تقديم المحتوي باللغة الإنجليزية ويمكن تسجيل أكثر من شخص من نفس الشركة للحضور من خلال التسجيل عبر الغرفة .

وأوضحت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن مجلس إدارة الغرفة يسعى لتوفير كافة الدعم والتدريب إلي الشركات الأعضاء بهدف صقل مهاراتهم واطلاعهم على كافة مستجدات وتطورات صناعة التغليف والطباعة حول العالم.