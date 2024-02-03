«غرفة الطباعة»: ثبات أسعار الكتب الخارجية 2024 الترم الثاني

أكّد أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف بالغرف التجارية، ثبات أسعار الكتب الخارجية للترم الثاني من عام 2024 في الأسواق وكذا في مكتبات التجزئة، مشيرًا إلى أن الشركات لم تطلب تخفيضًا لأسعار الأوراق الخاصة بالكتب المدرسية الخارجية للترم الثاني من العام الدراسي الجاري.

أسعار الكتب الخارجية 2024

وأضاف «جابر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الشركات دائمًا ما تطلب طباعة الكتب الخارجية المدرسية للترمين معًا قبيل بداية العام الدراسي في شهر سبتمبر من كل عام، لافتًا إلى أن أسعار الطباعة الخاصة بكتب الفصل الدراسي الأول لم تتغير عن أسعار الكتب الخارجية للترم الثاني: «لم نطبق أو نرصد أيّة زيادة في أسعار الكتب الخارجية».

أسعار الكتب الخارجية لم تتغير

وأوضح أن أسعار الكتب الخارجية لم تتغير مع تغير الترم الدراسي، وخلال مرحلة طباعتها لم تشهد أية تغيرات تذكر من حيث ارتفاع سعر الأوراق أو مواد الطباعة، وكذا خامة الأوراق الخاصة بالكتب الخارجية: «الكتب الخارجية بيتم طباعتها مرة واحدة في أول كل السنة، ومش بيكون فيه تغيير في الأسعار».

أمّا عن أسعار الكتب الخارجية الخاصة بالمرحلة الإعدادية، فقال إنّ سعرها يتراوح ما بين 140 لـ150 جنيهًا كسعر الكتاب الواحد، وهو السعر الذي بيعت به خلال الفصل الدراسي الأول، وهو الذي ستباع به في الفصل الدراسي الثاني، نظرًا للانتهاء من عملية طباعتهم قبيل بداية العام الدراسي بقليل، في حين تختلف أسعار الكتب الخارجية للثانوية العامة بقليل.