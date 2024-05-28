رئيس الوزراء الإسباني: اعترافنا بالدولة الفلسطينية يحقق السلام في المنطقة

قال بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، إن الاعتراف بدولة فلسطينية قابلة للحياة يضمن الأمن بالشرق الأوسط، وهي خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام بالمنطقة.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الأولوية الآن لوضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة وينبغي فتح المعابر، واعتماد قرار الاعتراف بدولة فلسطين يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، ومسؤوليتنا هي البحث عن السلام لكل الدول، اتساقا مع نصوص الدستور الإسباني.

قرار تاريخي

وأكد أن «اعترافنا بالدولة الفلسطينية قرار تاريخي يسهم في تحقيق السلام بالمنطقة، والموقف الإسباني المتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يتسق مع القرارات الأممية، ومن الضروري أن تعود فلسطين إلى مكانها في المجتمع الدولي ونساند جهود انضمام فلسطين إلى المنظمات الأممية».

وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وتابع:«نركز جهودنا على تحقيق حل الدولتين وتحويله إلى واقع على الأرض، وأدعو إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال مزيد من المساعدات، والإفراج عن المحتجزين».