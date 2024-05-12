رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أكرم السيسي: رئيس وزراء إسبانيا دفع ثمن اعترافه بفلسطين

كتب:

محمد عزالدين
04:26 ص | الأحد 12 مايو 2024
الدكتور أكرم السيسي

الدكتور أكرم السيسي

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن رئيس الوزراء الإسباني أعلن مؤخرا تعليق واجباته العامة؛ بسبب الأقاويل المنتشرة حول ممارسة زوجته لأعمال حرة وتردد الشبهات حولها، وبالتأكيد ذلك ليس من فراغ، بل جاء نتاجا لممارسات صهيونية، بعد زيارته لمعبر رفح برفقة رئيس وزراء بلجيكا.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ما تعرض له رئيس الوزراء الإسباني كان عقابا لما صرح به.

وتابع: «جميع المسؤولين الغربيين يخافون الآن الحديث الصريح عن الأزمة الفلسطينية، ويحاولون إصدار تصريحاتهم بمصطلحات لا تسبب لهم أزمات سياسية في الوقت الراهن».

اقرأ المزيد:

فلسطين مؤهلة لعضوية «الأمم».. الجمعية العامة تلقي الكرة في ملعب مجلس الأمن

حزب «مصر أكتوبر»: تأييد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة لحظة فارقة وحدث تاريخي

أستاذ علاقات دولية: تأييد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة انتصار تاريخي

مشيرة خطاب: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة جيدة.. ونحتاج المزيد لحماية حق فلسطين

«مستقبل وطن»: تصويت 143 دولة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة انتصار جديد للقضية

برلمانية: اتصالات الرئيس السيسي المستمرة مع قادة العالم تستهدف دعم فلسطين
بقلم محمد عزالدين