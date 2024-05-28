نقطة ضعف أسامة أنور عكاشة.. ما سبب خوف «ملك الدراما» من المستقبل؟

«ملك الدراما»، هكذا لقب الكاتب والمؤلف الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، إذ برع في تجسيد المجتمع من خلال المسلسلات، ومناقشة قضايا ومشكلاته، وترسيخ القيم والمبادئ الأصيلة للمجتمع المصري، وفي ذكرى رحيله، تكشف ابنته نسرين، كواليس من حياته وأعماله الدرامية، معربة عن امتنانها لكل شخص حريص على الاحتفاء بذكرى ميلاد أو وفاة والدها.

كاريزما أسامة أنور عكاشة

وقالت نسرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية آية جمال الدين، عبر فضائية «دي إم سي»، إنّ والدها أسامة أنور عكاشة كان شخصية متفردة، مواصلة: «بابا كان كاريزما على المستوى الإنساني وكانت شخصيته دائما طاغية على اللي حواليه، وبسهولة تقدري تكتسبي منه أفكار وقيم ومعاني».

نقطة ضعف أسامة أنور عكاشة

وتابعت ابنة أسامة أنور عكاشة، بأن والدها كان دائما ما ينتابه شعور الخوف تجاه ما سيفعله للأجيال الجديدة، مواصلة: «بابا على قد ما كان سايب أفكار كتير، بس كان دايما حاسس أنه له دور على كل المجتمع، وكان مشغول بفكرة هو ساب ذكرى أو أثر بما يكفي ولا لأ».

وأوضحت نسرين، أنّ نقطة ضعف والدها «أنا وأخواتي»، لافتة إلى أنها اكتسبت منه العديد من الصفات الإنسانية، كفكرة التحمس لأي أفكار مؤمنة بها، والمحاربة لأجل تنفيذها: «أنا ورثت منه أيضا هدوء النفس».

وواصلت: «كلنا ورثنا منه التذوق برقي، وأننا نشوف كل حاجة بنظرة عميقة من خلال تحليلها، لكن بردو إحنا مخدناش كل حاجة كانت في دماغه، بس أحدث الأفكار اللي ناوية أشتغل عليها، هي أني أكتب عنه ما رأيت في كتاباته».