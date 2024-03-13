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دراما المتحدة

ابنة الكاتب أسامة أنور عكاشة: لا نقترب من مكتب والدي وننظفه بحذر

كتب:

يارا أشرف
06:52 م | الأربعاء 13 مارس 2024
الإعلامية نسرين عكاشة

الإعلامية نسرين عكاشة

تحدثت الإعلامية نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، عن والدها الراحل، وقالت في برنامج «عاش هنا» مع هاجر جميل: «لما تدخل البيت هتلاقي أكتر جزء فيه مقتنياته (صومعته) هو مكتبه».

التعامل بحذر مع مقتنيات والدها

وتابعت: «مكتب والدي به كل حاجة تخصه حتى يومنا هذا، وكنا لا نقترب منه ونتركه كما هو ونقوم بتنظيفها بحذر ونترك أشياءه كما هي».

وأكدت: «كان يأتي لزيارة والدي مجموعة أصدقاء من الذين رافقوه في مشواره وكتابة أعماله وكانوا يسهرون معه بشكل دائم،  واستمروا في زيارته حتى وفاته».

نسرين: والدي يستحق لافتة عاش هنا

وواصلت: «من كانوا يترددون بشكل مستمر على بيتنا من زملاء والدي كانوا يعرفون الطريق و يدخلون له مباشرة وقعدة والدي مع أصدقائه كان لها خصوصية بين نقاشات فكرة وجدالات وضحك وهزار»، مشيرة إلى أن والدها كان إنسانا عظيما يستحق أن توضع له لافتة «عاش هنا».

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