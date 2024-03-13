ابنة الكاتب أسامة أنور عكاشة: لا نقترب من مكتب والدي وننظفه بحذر

تحدثت الإعلامية نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، عن والدها الراحل، وقالت في برنامج «عاش هنا» مع هاجر جميل: «لما تدخل البيت هتلاقي أكتر جزء فيه مقتنياته (صومعته) هو مكتبه».

التعامل بحذر مع مقتنيات والدها

وتابعت: «مكتب والدي به كل حاجة تخصه حتى يومنا هذا، وكنا لا نقترب منه ونتركه كما هو ونقوم بتنظيفها بحذر ونترك أشياءه كما هي».

وأكدت: «كان يأتي لزيارة والدي مجموعة أصدقاء من الذين رافقوه في مشواره وكتابة أعماله وكانوا يسهرون معه بشكل دائم، واستمروا في زيارته حتى وفاته».

نسرين: والدي يستحق لافتة عاش هنا

وواصلت: «من كانوا يترددون بشكل مستمر على بيتنا من زملاء والدي كانوا يعرفون الطريق و يدخلون له مباشرة وقعدة والدي مع أصدقائه كان لها خصوصية بين نقاشات فكرة وجدالات وضحك وهزار»، مشيرة إلى أن والدها كان إنسانا عظيما يستحق أن توضع له لافتة «عاش هنا».